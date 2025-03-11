股匯雙殺！新台幣下探至32.984元，逼近33元整數關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場對於美國總統川普關稅政策可能引發的經濟衰退疑慮加深，美股慘遭血洗，台股受到連動，早盤暴跌近700點，新台幣兌美元匯率亦在外資熱錢持續匯出下，最低下探至32.984元，距離33元整數關卡僅一步之遙。

新台幣匯價中午暫時收在32.943元、貶值2.3分，台北外匯經紀公司成交量7.14億美元。

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川普關稅政策反覆，令投資人無所適從，美股出現恐慌性殺盤，並影響亞洲股市全面走低。台股與美國科技股連動密切，在台積電帶頭下殺下，大盤指數一度失守22000點。

台幣在外資調節下，也同樣節節敗退，繼昨日貶破32.9元價位後，今早最低觸及32.984元，逼近33元關卡，匯價寫逾1個月新低。

觀察主要亞幣，日圓震盪走高，表現仍是亞幣最強，人民幣擺脫前一日頹勢走揚，甚至韓元也出現反彈。匯銀人士指出，股匯爆發恐慌性殺盤，央行不會坐視不管，午後可觀察央行是否進場調節。

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