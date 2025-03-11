越跌越買 薩爾瓦多加碼買進比特幣 持有逾6112枚

薩爾瓦多（El Salvador）無懼比特幣跌勢，持續加碼買進比特幣。圖為薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）。（資料照，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日坦言，關稅政策的不確定性恐使美國經濟陷入衰退。消息一出，引爆市場恐慌情緒，美股（10日）慘遭血洗，比特幣（Bitcoin）也無法倖免，價格一度跌破7.7萬美元（約新台幣253.5萬元）關卡。薩爾瓦多（El Salvador）無懼比特幣跌勢，持續加碼買進比特幣，目前該國比特幣戰略儲備總量已超過6112枚。

綜合媒體報導，美國總統川普引發關稅戰後，週日（9日）指稱不排除有經濟衰退的可能，美股隨即在10日狂瀉不止，那斯達克指數慘跌4％、費城半導體指數重摔4.85％、標普500指數大跌2.69％。

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美股重挫引發幣市崩盤，比特幣今（11日）稍早一度跌破7.7萬美元，最低觸及76867.23美元（約新台幣253.1萬元）

薩爾瓦多無懼比特幣近來跌勢，持續加碼買進比特幣。根據薩爾瓦多國家比特幣辦公室（National Bitcoin Office）最新公布的數據顯示，目前薩爾瓦多比特幣戰略儲備總量達6112.18枚，總價值超過6100億美元（約新台幣20兆元）。

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