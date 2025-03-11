租金扣稅5成房客不敢申請、2成不知情 民團籲政府加強宣導並設申訴專線

崔媽媽基金會執行長呂秉怡（左二）、立委牛煦庭（左三）、黃珊珊（左四）、社會住宅推動聯盟及OURs都市改革組織11日召開「租金抵稅新制即將上路！房東擋路怎麼辦？政府不能當局外人」記者會。 （記者羅沛德攝）

〔記者李文馨／台北報導〕立法院2023年底通過「所得稅法修正案」，將房屋租金支出從現行列舉扣除，改為特別扣除額，扣除額額度並由12萬元提高為18萬元。OURs都市改革組織、崔媽媽基金會、社會住宅推動聯盟等民團今（11）日與跨黨派立委召開記者會，呼籲內政部應專案宣導租客可以將房屋租金支出列為特別扣除的申報項目，同時要求財政部設置「房客抵稅申訴專線」。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，根據租客聯盟的租屋狀況調查，有54.2%房客因為房東拒絕或擔心遭受不利對待，而不敢使用租金扣稅政策，另有20.1%的房客不知道可以租金可以扣提所得稅。他認為，制度改革必須有配套，除了簡化房客申報程序，讓租屋黑市不改的情況下，小老鼠（意指租客）有誘因「幫貓咪掛鈴噹」，同時也應持續推動租屋市場透明化。

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社會住宅推動聯盟召集人孫一信表示，內政部掌握租金補貼、社宅包租代管以及社會住宅住戶的資訊和聯絡方式，建議內政部應優先對這些住屋者進行專案宣導，協助房東和房客了解新的所得稅制度。另外，財政部應保障納稅義務人的合法權益，他們也要求財政部設置房客稅務申訴專線，公開宣示若有房東阻礙租金申報，房客可向專線投訴。

國民黨立委牛煦庭表示，內政部國土管理署已經將社宅包租代管、租金補貼租客的資料交給財政部，基於簡政便民，財政部應該要直接把資料代入報稅系統，讓民眾在報稅的時候直接顯示適用「房屋租金支出特別扣除」的額度，一來減少民眾遺漏申報的可能，二來也避免民眾因為計算錯誤而導致申報錯誤。

民眾黨立委黃珊珊也說，財政部應加強宣導，將租金特別扣除及例外條款公告官網做重要宣示；第二，內政部應主動Email包租代管及租金補貼的申請者通知可以申請扣繳；第三，若房客遇到房東威脅終止租約等問題，財政部應設立專線，希望誠實納稅是人民的義務，但也不該造成房東的困擾，至少在特別扣除額不受干擾；第四，在外地求學、就業的租金支出，也能在年度所得稅上獲得扣抵。

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