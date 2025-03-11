台積電投資美國千億美元 盧秀燕籲政府爭取在台製晶片關稅豁免

台積電投資美國千億美元，盧秀燕喊在台製晶片關稅豁免，「不能變台積電打台積電」。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台積電日前宣佈投資美國千億美元設廠，台中市長盧秀燕說，據她所知是為可避美國高關稅，在美國生產有利，但台積電在台灣生產的晶片若未能關稅豁免權，恐出現「台積電打台積電」，籲中央應藉此向美國爭取，包括台積電等公司在台灣生產的晶片享關稅豁免。

台積電赴美投資千億美元設廠，引發關注，盧秀燕關切台積電在中科二設廠計畫，她說，行政院長卓榮泰已表示台積電中科二期設廠計畫不受影響，但台積電到美國投資千億美元是因可避開美國高關稅，在美國生產有利，但台灣包括中科均有很多台積電工廠生產晶片，未來在台灣生產的晶片會不會面臨高關稅。

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盧秀燕說，未來將出現在美國生產的晶片沒有高關稅問題，但在台生產的晶片出口卻受影響，變「台積電自己打台積電」，更對台灣生產的晶片不利。

她說，既然台積電投資美國千億美元，這麼大的金額，政府應利用機會，向美國一併爭取台灣包括台積電及其他晶圓廠生產的晶片，均能享受關豁免，也不會造成台積電的美國製晶片打台灣製的台積電晶片。

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