焦點股》三集瑞-KY：2月營收亮麗 股價逆揚

三集瑞-KY2月營收亮麗，股價逆勢上揚。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）昨日公告2月營收2.08億元、月增12.17%、年增82.39%，今日開盤受台股重挫影響一度開低來到150.5元，之後買盤進駐逆勢上揚，最高來到159元、上下震幅達5.5%；截至10:20分為止，股價上漲3.5元、暫報158元、漲幅達2.27%

三集瑞-KY指出，2月營收上漲主因，主要是受惠AI、伺服器以及車用等市場規模持續擴大，同時三集瑞產品對客戶滲透率亦不斷攀升，挹注2月單月營收突破2億元；累計前2月營收3.93億元，年增17.11%。

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三集瑞也表示，市調公司分析，AI伺服器產值有望提升至近2980億美元，佔整體伺服器產值的七成以上，而三集瑞已搶得先機，提前進入AI伺服器相關供應鏈，同時既有客戶車用訂單出貨穩定向上，預料將有效挹注今年營運成長動能；此外也積極拓展其他應用領域，包括醫療設備、工控與工業電腦等市場，藉此跨足多元產業，分散單一產業的營運風險，進一步提升市場競爭力。

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