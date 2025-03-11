晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台塑新智能啟動2025校園招募計畫 開5大類職缺

2025/03/11 10:19

台塑新智能啟動2025校園招募計畫，開5大類職缺。（業者提供）台塑新智能啟動2025校園招募計畫，開5大類職缺。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著新能源市場需求飆升，專業人才供不應求，台塑新智能表示，3月起展開台大、清大、成大等15所校園徵才，延攬優秀學子加入新能源產業，台塑新智能也開出5大類職缺，包括研發、管理、工程、廠務、業務5類關鍵人才。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，面對全球產業趨勢瞬息萬變，若僅止於努力轉型已不足以應付挑戰，只有勇於變革才能創造卓越成就，新能源產業本質就是突破與創新，雖然競爭激烈，但也提供前所未有的成長機會；她指出，年輕世代最大優勢是靈活思維與無畏挑戰的精神，台塑新智能除電芯模組技術，也研發下一代全固態電池，推動電池回收循環經濟，完整打造「研發、生產、回收」產業鏈，這種多元發展為新世代人才提供更寬廣的發揮舞台。

台塑新智能總經理劉慧啓表示，台塑新智能也在綠色永續領域持續突破，例如公司投資的微藻技術從碳捕捉、廢水處理、農漁業應用，快速進展至SAF（永續航空燃油）開發，展現環境科研實力，並配合快速決策、果斷執行，在全球新能源市場占據先機，體現台塑新智能一貫精神：發展新能源產業要快、要堅定、要不計代價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財