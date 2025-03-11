台塑新智能啟動2025校園招募計畫，開5大類職缺。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著新能源市場需求飆升，專業人才供不應求，台塑新智能表示，3月起展開台大、清大、成大等15所校園徵才，延攬優秀學子加入新能源產業，台塑新智能也開出5大類職缺，包括研發、管理、工程、廠務、業務5類關鍵人才。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，面對全球產業趨勢瞬息萬變，若僅止於努力轉型已不足以應付挑戰，只有勇於變革才能創造卓越成就，新能源產業本質就是突破與創新，雖然競爭激烈，但也提供前所未有的成長機會；她指出，年輕世代最大優勢是靈活思維與無畏挑戰的精神，台塑新智能除電芯模組技術，也研發下一代全固態電池，推動電池回收循環經濟，完整打造「研發、生產、回收」產業鏈，這種多元發展為新世代人才提供更寬廣的發揮舞台。

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台塑新智能總經理劉慧啓表示，台塑新智能也在綠色永續領域持續突破，例如公司投資的微藻技術從碳捕捉、廢水處理、農漁業應用，快速進展至SAF（永續航空燃油）開發，展現環境科研實力，並配合快速決策、果斷執行，在全球新能源市場占據先機，體現台塑新智能一貫精神：發展新能源產業要快、要堅定、要不計代價。

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