美股又血流成河！外媒直指最大兇手是「他」

美國總統川普（Donald Trump）上任後，關稅政策引發混亂情勢帶來的不確定性，衝擊美股抹去大選之後的漲幅。（彭博檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後，關稅政策引發混亂情勢帶來的不確定性，衝擊美股抹去大選之後的漲幅。繼上週美股大幅下跌後，週一（10日）美股大跳水，經歷了今年以來最慘烈的1天，美媒引述經濟學家看法，直指川普是混亂製造者，不過對於美國是否進入經濟衰退，仍保持謹慎態度，認為目前還未到衰退的程度。

週一美國股市早盤迎來黑色星期一，4大指數全面重挫，其中那斯達克指數狂瀉4%，創下2022年9月以來最大跌幅，費城半導體指數更暴跌4.85%。

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根據CNBC報導，川普重返白宮後，全球市場和地緣政治動盪，導致美國經濟可能陷入衰退的警告呼聲愈來愈多，但經濟學家表示，目前還不存在經濟衰退的可能性。

貝倫貝格銀行（Berenberg）首席經濟學家施密丁（Holger Schmieding）指出，儘管受到川普影響，美國經濟仍具韌性，暫時還不會談到美國經濟衰退問題。

但施密丁將川普視為混亂製造者，對於川普在關稅問題上反覆無常，他認為這表明了川普對於關稅政策潛在的後果幾乎一無所知。

施密丁認為，美國勞動力市場仍算穩健，隨著能源價格略降以及可能出現的減稅和鬆綁措施，應不會有迫切的衰退風險，但長遠來看，川普正在損害美國經濟成長的趨勢。

施密丁認為，川普擔任總統的情況下，聯準會沒有理由降息。

《CNBC》指出，川普在貿易和國際外交方面的非傳統做法為市場和美國股市帶來波動，分析師警告，在川普2.0時代，負面的市場情緒必將持續。

摩根大通分析師則警告：「關稅期限不確定，以及貿易戰可能導致新關稅加速徵收，意味著隨著美國GDP成長預期下調，我們認為股市將面臨挑戰。」

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