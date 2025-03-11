李嘉誠全球碼頭真正接手者 是義大利航運巨頭

李嘉誠賣港口交易案，背後買家是義大利家族，其持有MSC地中海航運公司集團。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正當市場以為，香港富豪李嘉誠手上的23個國家、共計43個港口港口是由美商買走之際，但背後買家實際上是義大利Aponte家族。據報導，全球航運巨頭MSC是由意大利Aponte家族所成立，李嘉誠家族與Aponte家族是世交、兩家的深厚友誼，促成此交易的Diego Aponte為MSC第二代主事者，李嘉誠親自出馬賣港口，這宗交易才得以成事。

《星島日報》指出，李嘉誠家族的長江和記出售港口業務股權，這場交易是由貝萊德居中仲介「BlackRock-TiL」財團，而TiL母公司就是MSC地中海航運公司集團（Mediterranean Shipping Company S.A）。

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此交易案將重塑全球航運業，未來MSC地中海航運公司將主導全球碼頭運營。

專家指出，川普之所以對巴拿馬運河如此在意，主要因為巴拿馬運河是全球「黃金水道」，同時也是個「金雞母」。數據顯示，巴拿馬運河承擔著全球6%海運貿易量，美國是巴拿馬運河最主要的使用者，佔運河貨運量的約74%， 其次為中國、約佔21%。

《福布斯》指，Gianluigi Aponte身家達389億美元，他在1970年通過一筆20萬美元的貸款購買一艘船而創辦MSC，目前業務涵蓋多個領域，包括豪華郵輪、內陸物流和港口營運。其子Diego Aponte於2006年加入MSC，成為父親得力助手，擔任企業副總裁，2014年成為MSC集團總裁。

分析師指出，MSC斥資228億美元，收購和記港口控股80%的股份，將接收23個國家、43個港口，潛在吞吐量超過1億TEU，未來可望主導全球碼頭運營。

英國倫敦航運諮詢機構德魯裡（Drewry）表示，這筆交易是貨櫃碼頭領域有史以來最大的交易案，本已是世界全球頂級碼頭營運商的地中海航運，在規模和影響力上，讓競爭對手更難以超越。

但由於巴拿馬、歐洲和西班牙存在競爭風險，預計監管審查將十分漫長。專家分析指出，這場閃電般的交易，背後是資本與地緣政治的終極博弈。

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