精確2月營收6.29億元 單月歷史次高

電池盒廠精確2月營收達6.29億元，較去年同期成長353.98%，創下同期歷史最高、單月歷史次高紀錄。（精確提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕電池盒廠精確（3162）2月營收達6.29億元，較去年同期成長353.98%，創下同期歷史最高、單月歷史次高紀錄。累計1-2月營收達12.03億元，較去年同期成長192.04%，表現亮麗。

精確表示，第一季通常為產業傳統淡季，今年1月在客戶車款暢銷下，營收達5.73億元，2月營業天數少，營收卻較1月再成長9.83%，達6.29億元。

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精確指出，2021年進入電動車電池盒製造領域，歷經初期的學習期後，從2023下半年開始逐漸獲得車廠及電池製造商的肯定。

隨著產品認證、送樣、少量交付及最終量產，終於在2024第三季逐步開花結果，因此營業額穩定增加，單月營收已穩定在5億元以上。

今年第一季營收表現超出預期，未來將出貨的訂單也頻傳喜訊，今年一開春即接獲新訂單。

包括東風嵐圖大SUV、小鵬G6及商用車平台、中創新航及日產汽車，皆為3-6年的長約訂單，新訂單總額達人民幣10億元以上（約新台幣45億元以上）。

原本預估歐洲廠2月營收表現平穩，卻出乎意料之外營收相當突出，訂單持續增加中。

今年因新訂單的持續挹注營收及獲利成長可期，且皆為長期訂單展望未來營運應該處於審慎樂觀，穩步向上的態勢。

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