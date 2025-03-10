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東京食品展11日開展 TAIWAN SELECT品牌躍國際

2025/03/10 20:04

經濟部推動TAIWAN SELECT品牌將於東京食品展登場。（取自網路）經濟部推動TAIWAN SELECT品牌將於東京食品展登場。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕2025東京國際食品展將於明（11日）正式揭幕，外貿協會董事長黃志芳今（10日）在展前記者會上公布，台灣食品業者將以共同品牌「TAIWAN SELECT」（台灣精選）新面貌參展。

貿協指出，參展單位除農業部外，全台有14縣市政府與11家食品相關公協會共同展出，臺灣館以193家企業、196個攤位規模再創新高，並再度蟬聯第二大參展國，備受亞洲買主矚目。

配合經濟部推動的「TAIWAN SELECT」品牌打造整體形象，展出品項豐富，涵蓋休閒食品、罐頭、麵食、水產品、肉品、冷凍食品、茶葉飲料、釀造及冷凍蔬果等類別。

經濟部將持續推廣「Taiwan Select」共同品牌行銷，今年將擴大至美國、日本、新加坡等國家設置Taiwan Select專區，與國際食品通路商合作協助臺灣食品上架，並依不同市場、活動及趨勢挑選主題性產品搭配促銷活動，國內各大專業展也將提供奉茶奉補服務，讓各國民眾都能享受體驗到臺灣健康美味食品。

上周剛結束的台北工具機展（TIMTOS），貿易署也有設置TAIWAN SELECT專區，有「奉茶奉補」套餐、以養生粥、黑茶、紅茶等提供歇腳補充能量，展現台灣濃厚的人情味與待客精神。

連結:https://www.instagram.com/reel/DHA_TB4zy1T/?igsh=MWRlNGRlbG5mdjB6dA==

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