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去年76件外籍看護得重症無力工作 勞動部啟動「重大傷病整合服務」

2025/03/10 19:45

根據勞動部統計，2024年約有76件家庭看護移工突生重大傷病的案例，讓雇主家中的被看護者沒人照顧。（記者李靚慧攝）根據勞動部統計，2024年約有76件家庭看護移工突生重大傷病的案例，讓雇主家中的被看護者沒人照顧。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動部統計，2024年約有76件家庭看護移工突生重大傷病的案例，讓雇主家中的被看護者沒人照顧。為減輕雇主負擔也確保移工獲得適當照護，勞動部宣布，今（10）日起啟動「家庭看護移工重大傷病整合服務」，讓雇主在遭遇移工因重大傷病，無法繼續工作及照顧的空窗期獲得支援。

台灣逐步邁入超高齡社會，國內家庭對於看護的需求也隨之上升。根據勞動部統計，截至2025年1月底，全臺依法聘僱的家庭看護移工已達19萬7742人。但偶有家庭看護移工發生重大傷病，雇主面臨移工重病照料及被看護者無人照顧等困境。

勞動部表示，在家庭看護移工重大傷病整合服務實施後，當家庭看護移工發生重大傷病，雇主只要一個步驟，聯絡各地方政府的移工諮詢服務中心、直接聘僱聯合服務中心，或通報1955勞工諮詢申訴專線，地方政府將啟動單一窗口整合服務模式，派員關懷訪視，提供轉介、諮詢及協助。

此外，地方政府也將協調駐臺辦事處聯繫移工的母國親屬，依家庭看護移工的需求提供支援，包括安置服務及醫療協助。

勞動部表示，在雇主面臨照顧人力空窗期間，將提供雇主必要支援，包括協助申請「擴大聘僱外籍家庭看護工家庭使用喘息服務」或「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」，並在接獲通報1個月後，將持續關懷追蹤雇主及移工狀況，以確保雙方均已獲得妥善協助。

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