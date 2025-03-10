晶華2024年EPS 10.57元，配息14.3612元，配息率達136%。（晶華提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕晶華 （2707） 2024年度每股盈餘（EPS）為10.57元，比2023年的11.11元，減幅4.86%，晶華指出，主要是太魯閣晶英酒店因403地震停業，影響每股盈餘金額1.05元。晶華董事會今日通過，擬超額配息每股14.3612元的現金股利，發放金額為歷史次高，現金股利配息率為136%，若以今日收盤價206元計算，現金股利殖利率為6.97%。

晶華指出，股利超額配發主要是2022年因應新開發案保留的5億元未分配盈餘，已於2022至2024年完成台北晶華硬體設備的更新，以及集團旗下新飯店的投資，因此回饋給股東。

晶華今日也公佈集團合併營收，2月合併營業收入為5.34億元，年減5.95%，若排除太魯閣晶英酒店，則年增2.34%。累計1至2月合併營業收入為12.84億元，年增7.81%，排除太魯閣晶英酒店，則年增16.55%。

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展望後市，晶華說，國際商務旅客來台人數穩定成長，而台北國際汽機車零配件展、工具機展、以及電腦展等國際大型會展亦將陸續舉行，對於台北晶華酒店的住房表現有直接助益。晶華集團旗下的台南晶英、晶泉丰旅、以及甫重新開幕的太魯閣晶英也積極掌握國旅市場，瞄準4月初清明兒童節連假的度假商機推出各項住房專案，期望整體住房率可以順利站上80%。

在餐飲表現方面，端午節粽子禮盒大戰將提前於四月份開打，台北晶華以及台南晶英都將推出多款主廚手工包粽以及氣泡茶禮盒應戰，期望因禮盒品項增加以及提早佈局公司福委會等團購市場的策略奏效，推升業績成長30%、至3500萬元。同時間，晶華館外餐廳泰市場海鮮自助餐廳也將迎來開幕一周年慶，一連串加菜不加價的活動可望有效提高來客數並衝高業績。飯店也將為緊接而來的復活節和母親節備妥節慶活動，為第二季增添營運動能。

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