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經長失言挨轟後首度露面 郭智輝90度鞠躬致歉

2025/03/10 17:02

經濟部長郭智輝鞠躬致歉。（經濟部提供）經濟部長郭智輝鞠躬致歉。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝上周五（7日）傍晚接受專訪，但針對台積電與英特爾合資，以蒙古症患者婚姻比喻，失當的言論引起眾怒。郭智輝上週六（10日）發出聲明致歉，今（10日）現身面對外界，以九十度鞠躬致歉，強調會深刻自我反省，日後發言也會更加謹慎。

郭智輝表示，「我個人失言，做出不合適而且錯誤比喻，對唐氏症病友與企業造成困擾，影響行政團隊的政務推動，我由衷表達最深歉意」。郭也對外界鞠躬，

郭智輝表示，行政院長卓榮泰已要求各部會首長要謹言慎行，對國會、人民負責，而他本人也會深刻自我反省，日後發言謹慎。

有關台積電赴美，未事先告知政府一事的言論，他今天也對外澄清，政府與台積電一直以來都有密切聯繫，節目上所言「沒跟政府說」的這件事，指的是投資、審查的行政審查程序，他解釋，台積電因尚未做成正式的投資決定，經濟部投審會就沒有收到正式申請。

他強調，總統賴清德跟台積電董事長魏哲家的記者會已經完整說明，郭智輝也補充，此事就是總統府、國安層級再處理，經濟部就是執行經濟部工作。

有關國民黨籍台北市議員鍾小平今天上午到台北地檢署，按鈴告發卓榮泰、郭智輝涉外患、瀆職罪。郭智輝回應，他不清楚提告的理由和邏輯。

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