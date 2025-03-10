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王品1~2月營收41億元 創同期新高

2025/03/10 16:50

王品（2727）集團今天公布1~2月合併營收達41億元，年增6.26%，創同期歷史新高。（王品提供）王品（2727）集團今天公布1~2月合併營收達41億元，年增6.26%，創同期歷史新高。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團今天公布2月自結合併營收為18.9億元，因去年同期為農曆春節墊高基期，年減6.91%；以1~2月累計合併營收比較，前2月合併營收達41億元，年增6.26%，創同期歷史新高。

其中台灣事業群1~2月營收達34.3億元，年增8.38%；中國事業群1~2月營收達6.7億元，年減3.37%。

王品表示，2月情人節約會檔期，王品旗下餐廳來客踴躍，「夏慕尼」、「青花驕」、「肉次方」、「和牛涮」4大品牌共誕生7家千萬大店。

零售事業「王品嚴選」的冷凍、常溫鍋物也受惠天冷吃鍋商機，業績較去年同期躍升，帶動台灣事業群營收15.6億元，為2月同期次高紀錄。

展望後市，3月進入餐飲傳統淡季，集團旗下品牌推出多樣消費者活動，期能帶動淡季不淡，集團以多樣化品牌滿足消費者的多重用餐情境與需求。並搭配「王品瘋美食」數位會員導客回流，同時持續拓店腳步，規劃第1季內開出6家新店，不斷提升市場影響力。

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