台達電2月營收創單月第3高 前2月寫同期新猷

台達電受惠於輝達GB200伺服器走向量產，旗下大瓦特數電源需求持續提升。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）受惠於輝達（NVIDIA）GB200伺服器走向量產，旗下大瓦特數電源需求持續提升，2月營收380.9億元，月增1.9%、年增40%，創下單月第3高、歷年同期新高紀錄，今年前2個月營收累計為754.75億元、年增26.38%，也寫歷史同期新猷。

台達電觀察，2月4大業務範疇營收比重分別為電源及零組件51%、基礎設施29%、自動化11%、交通9%，目前北美4大雲端服務供應商（CSP）今年的AI伺服器基礎設施資本支出延續去年的上升趨勢，帶動輝達出貨成績，供應鏈進一步雨露均霑，短期之內的市場需求還是相當強勁。

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台達電指出，集團除了AI伺服器電源、備援電力模組，也有水冷散熱專案持續發酵，旗下散熱產品去年的貢獻程度尚不到1%，今年1月已經達到6%至7%，可望帶動全年營收雙位數成長、再創新高，此外，氫能新事業至2026年小量試產階段，每年約可製造10MW產量，預計5年內會從台灣將電池堆、系統產品供應給全球，逐漸拉升對集團的貢獻度。

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