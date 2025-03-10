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創新板2.0 2個月成交值超越去年4成

2025/03/10 16:27

創新板2.0推出後，2個月來成交值已超越去年全年度4成。圖為證交所董事長林修銘（資料照）創新板2.0推出後，2個月來成交值已超越去年全年度4成。圖為證交所董事長林修銘（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕證券交易所在今年1月6日正式推出「創新板2.0」，取消合格投資人限制後，2個月以來不僅成交值已超越去年全年度4成，更吸引許多企業主動接洽並表達申請掛牌意願，最新進度包括數家入選國發會國家新創品牌NEXT BIG之指標新創企業等都有興趣。

證交所表示，創新板2.0上路以來，外界在意之流動性不足、未能有效估值等疑慮已陸續消除；在成交表現方面，2個月以來不僅成交值已超越去年全年度4成，亦有公司因流動性已有明顯好轉，公開表態將續留創新板，不急於改掛主板；此外，近期亦有創新板公司獲國際指數納入成分股，顯示創新板已進入國際投資人視野，將更進一步引入國際資金活水。

而在估值方面，根據證交所最新整理數據顯示，市場給予創新板公司更高的股價淨值比（P/B Ratio），全體創新板平均4.47倍，高於上市2.46倍及上櫃2.85倍，在目前掛牌產業類別中，包含生技醫療、半導體、綠能環保、電子零組件及汽車工業等五類之平均股價淨值比，均優於上市櫃同產業。這不僅代表創新板企業的市場評價提升，更彰顯在政策支持與市場機制改善下，投資人願意對高成長的創新公司給予更高估值。

證交所指出，創新板2.0推出後，不僅成功提升市場流動性，更在股價淨值比表現方面超越市場預期，證交所將持續致力於吸引更多國內外優質企業加入，讓臺灣資本市場在創新板與一般板雙引擎推進下，邁向國際競爭新高峰。

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