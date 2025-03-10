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六方科前2月營收3.05億元 年增29.51％

2025/03/10 16:07

精密金屬零件廠六方科-KY （4569）公布2月合併營收1.61億元，年增35.05%，創單月營收歷史新高；累計1~2月合併營收3.05 億元，年增 29.51%，同創歷史同期新高。 （記者楊雅民攝）精密金屬零件廠六方科-KY （4569）公布2月合併營收1.61億元，年增35.05%，創單月營收歷史新高；累計1~2月合併營收3.05 億元，年增 29.51%，同創歷史同期新高。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕精密金屬零件廠六方科-KY （4569）公布2月合併營收1.61億元，年增35.05%，創單月營收歷史新高；累計1~2月合併營收3.05億元，年增29.51%，同創歷史同期新高。

六方科-KY表示，2營收成長主要係因汽車類客戶新型號產品放量，加上跨足運動類產品效益初步顯現，以及散熱、半導體新產品開始出貨所致。

以目前客戶需求來看，預計今年上半年營運狀況將較去年下半年及去年同期均有成長，下半年隨著新廠生產線陸續開始加入營運，可增加營收成長動能，2025年有望維持雙位數成長趨勢。

由於中美政治角力不斷升級，地緣風險明顯增加，許多歐美廠商加快了去中國化步伐，作為精密工業重鎮的泰國，具備完整的電動車、工業類產品和3C電子供應鏈，吸引著歐美廠商轉向泰國。

另隨著AI熱潮，散熱、半導體及光通訊等新產品需求增加，相關供應鏈逐步移轉至泰國，六方科-KY亦趁著這股浪潮跨足新領域，相關產品已進行送樣，今年的營運績效和獲利可望維持成長走勢。

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