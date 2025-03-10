晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

2月房租指數108.06 連19月年增幅逾2％

2025/03/10 15:37

房租驚驚漲，2月房租指數再創新高。（記者徐義平攝）房租驚驚漲，2月房租指數再創新高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房租驚驚漲，2月房租指數再創新高。根據主計總處最新發布，2月房租指數為108.06、年增率達2.56%，已連續19個月出現年增率超過2%，房產業者解讀，通膨、房價飆漲、升息等因素，讓房東持有成本拉高，便直接反應在調漲房租上面。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價飆漲，因買不起會提升租屋需求，而新落成的住宅則因為買進房價在高檔，因此，為符合一定的租金投報率，房東開出的房租也跟著會拉高，此外，通膨也會推升房租往上漲，尤其2022年開始房租便有明顯上漲趨勢。

房租持續上漲 沒有扭轉跡象

但部分租屋族簽訂的租約，可能不是一年一簽，不過，若是簽約時間在2022年以後的租屋族，應該會明顯感受房租上漲的沉重負擔，而且觀察該指數走向，房租似乎仍持續上漲，沒有扭轉向下的跡象。

根據主計總處的房租指數，4年來漲幅已達8.3%，算是金融海嘯以來上漲速度最快的時間點，若以區域來看，2月中部地區年增率仍超過3%、約3.17%，漲幅為全台之最，北部地區2月年增率約2.47%，南部地區2月租金年增率則約2.4%。

曾敬德表示，這波新青安政策其實也有減緩租金壓力的效果，尤其部分首購族趁著新青安優惠利率的政策優勢，咬緊牙關便由租轉買，但去年第四季房市交易量明顯萎縮，部分民眾可能在轉買還是持續租屋之間拔河，尤其房貸利率動輒2.5%起跳，再加上房價仍處高檔、每月房貸負擔與每月付出租金的落差大小，可能是有購屋能力的租屋族由租轉買的最後關鍵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財