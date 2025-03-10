2月房租指數108.06 連19月年增幅逾2％

房租驚驚漲，2月房租指數再創新高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房租驚驚漲，2月房租指數再創新高。根據主計總處最新發布，2月房租指數為108.06、年增率達2.56%，已連續19個月出現年增率超過2%，房產業者解讀，通膨、房價飆漲、升息等因素，讓房東持有成本拉高，便直接反應在調漲房租上面。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價飆漲，因買不起會提升租屋需求，而新落成的住宅則因為買進房價在高檔，因此，為符合一定的租金投報率，房東開出的房租也跟著會拉高，此外，通膨也會推升房租往上漲，尤其2022年開始房租便有明顯上漲趨勢。

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房租持續上漲 沒有扭轉跡象

但部分租屋族簽訂的租約，可能不是一年一簽，不過，若是簽約時間在2022年以後的租屋族，應該會明顯感受房租上漲的沉重負擔，而且觀察該指數走向，房租似乎仍持續上漲，沒有扭轉向下的跡象。

根據主計總處的房租指數，4年來漲幅已達8.3%，算是金融海嘯以來上漲速度最快的時間點，若以區域來看，2月中部地區年增率仍超過3%、約3.17%，漲幅為全台之最，北部地區2月年增率約2.47%，南部地區2月租金年增率則約2.4%。

曾敬德表示，這波新青安政策其實也有減緩租金壓力的效果，尤其部分首購族趁著新青安優惠利率的政策優勢，咬緊牙關便由租轉買，但去年第四季房市交易量明顯萎縮，部分民眾可能在轉買還是持續租屋之間拔河，尤其房貸利率動輒2.5%起跳，再加上房價仍處高檔、每月房貸負擔與每月付出租金的落差大小，可能是有購屋能力的租屋族由租轉買的最後關鍵。

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