名師解盤》黃文清：關稅不確定性 聚焦低基期類股

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

今天台股呈現狹幅震盪整理的格局，最主要來自於市場目前對美國總統川普的關稅政策仍舊有一定的疑慮，畢竟訊息反覆的一個情況之下，即便說，上週台積電已經宣布對美1000億美元投資，未來在美國這邊擴廠能夠有效的化解，將來美國政府可能對包括台積電，或者台灣這邊相關半導體課稅的問題。

但畢竟大環境來說，包括目前看到美國跟墨西哥，跟加拿大整體的關稅問題，都還在持續延燒當中，那後續還有其他包括對中國跟其他國家的一些關稅的問題。所以走到這邊，美國科技股、美國指數表現相對弱的情況之下，外資在台股這邊操作也相對保守，所以指數大概就是陷入震盪整理。即便我們不認為，半導體這邊有重挫的一個危機，但是畢竟上漲的力道仍有待觀察，因此指數陷入震盪整理的機會還是比較大。

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在類股當中，其實從今年來說，這一波低基期的類股，尤其這一波我們看3大類股，電子、傳產、金融，尤其傳產，原物料的部分相對表現就比較強勢，不管是之前大家對重建的這個議題，或者中國這邊上週的兩會，所帶來可能的一個正面的一個效應，這都使得原物料的族群在今天表現是比較佳的，但中國這邊房地景氣仍有待去化，在整個跌深反彈過後，仍舊會陷入震盪整理的格局，因此在操作方面，建議以區間操作為主。

在類股選擇的上面，第一個在台積電這邊擴廠的效應，包括像是設備跟材料的廠商，可能就值得大家關注。第2個的話，在原物料的族群，仍舊有反彈的一個空間，在整個資金相對來說，調節科技股漲多的族群、低基期的類股包括原物料，包括像是在金融部分，其實還是有這個反彈的空間跟操作的一個優勢，所以類股的選擇上面，還是建議以低基期的族群為主。

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