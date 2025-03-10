金價驚人爆發快來了！經濟學家警告美經濟正「跌入懸崖」（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年來，現貨黃金價格已經大漲11%，並觸及每盎司2956美元天價，然而漲勢還沒結束，約翰霍普金斯大學應用經濟學教授漢克（Steve Hanke）警告稱，美國經濟正處於嚴重衰退的邊緣，有可能在2025年陷入衰退，專家表示，美股恐崩盤，而具備央行持續購買、聯準會降息等利多加持，如今又有經濟衰退催化劑當靠山，金價有望迎來更大的爆發期。

外媒報導，漢克受訪時表示，貨幣供應量罕見收縮，經濟指標暴跌，這表明美國正在「跌入懸崖」。他敦促政策制定者和投資者為動盪時期做好準備。

請繼續往下閱讀...

漢克預測的核心是貨幣供應量創紀錄下降，已降至2022年6月以來的最高水平。自1913年以來，在聯準會的歷史上，這種大幅收縮只發生過4次，而每1次危機之後，要麼是經濟蕭條，要麼是普通的經濟衰退。

他認為，這種貨幣緊縮現在正在滯後地波及經濟，為經濟大幅放緩奠定了基礎。

而亞特蘭大聯儲的GDP Now追蹤系統進一步加劇人們的擔憂，僅在兩次更新中，該系統就將美國2025年第1季度GDP預測從增長2%修正為衰退2.8%。

漢克抓住這次急劇下降作為1個警告信號，指出實際個人消費支出增長率從1.3%下降到0%，而實際私人固定投資增長率從3.5%下降到僅0.1%。

漢克加倍強調了經濟衰退的預測，並駁斥了現代經濟需要外部衝擊，如流行病或戰爭，才能進入衰退的觀點。

他認為，這種收縮超過了其他因素，除非貨幣政策發生重大轉變，否則經濟衰退將不可避免。

隨著經濟衰退的可能性飆升，最近的分析師預測2025年可能會出現潛在的股市崩盤。

美國彭博社週一（10日）最新報道稱，由於對全球經濟前景的擔憂加劇支撐了避險需求，黃金在上週大漲後之後保持堅挺。

現貨黃金價格在上週飆漲近2%，週一亞市升至2918美元附近。

報導進一步指出，2025年第1季度，黃金價格一路飆升，連續創下新高。推動黃金價格上漲的因素包括投資者對川普政府貿易政策造成的混亂的擔憂、央行持續購買的跡象以及聯準會可能進一步降息的猜測。

而聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上週五表示，他承認美國經濟不確定性上升，但表示官員們不需要急於調整政策，較低的借貸成本往往對黃金有利，因為它不支付利息。

根據彭博社的初步統計，黃金支持的交易所交易基金一直在吸引資金流入，過去6週不斷擴大，達到自2023年12月以來的最高水平。

如今又有經濟衰退催化劑當靠山，今年來已漲11%的金價，有望迎來更大的爆發期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法