雲云科技兇殺案 北市勞檢結果出爐「無這項紀錄」

北市勞工局派員勞檢現場。（記者劉詠韻翻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕雲云科技公司日前驚傳血案，董事長曾志新與梁姓技術長起爭執並猛刺對方隨後自殘，曾男經送醫搶救已無大礙，梁男則傷重不治。事發後，梁男生前的離職信遭到曝光，稱自己受曾男公開羞辱、潑髒水，也有網友公開一段錄音帶，疑梁男在會議中被霸凌；北市勞動局今（10）日進行勞檢，經調查發現，該公司未設置職場暴力預防措施並做成執行紀錄，勞檢處將持續辦理相關教育訓練並加強勞動檢查，事業單位如違反規定，經通知限期改善，屆期未改善者，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

梁姓技術長離職前發佈的公開信提及，公司負責人親自示範何為霸凌，在今年開工首日且未先溝通的前提下，就將他從所有主管群組中移除，經過多番溝通但仍未果，讓他感到絕望。

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另外，網傳一段長達57分鐘的錄音檔中，疑為曾男批評梁姓技術長以假帳號匿名攻擊公司，並要求梁將座位搬到其附近以便監控看管。對此，梁於會議中指自己被針對、潑了一身髒水，無法接受。

北市勞動局今天說明，案發前尚未接獲雲云科技公司的霸凌申訴，今上午派員對雲云科技公司實施勞動檢查，發現該公司未設置職場暴力預防措施並做成執行紀錄，如未有危害辨識及風險評估表等，對此勞檢處已依法要求事業單位限期改善。

北市勞動局長高寶華強調，本案職場不法侵害事件已造成勞工生命損失，後續並對企業的生產力與員工工作帶來負面影響，呼籲各事業單位應重視設置預防措施，積極為員工建立安全的工作環境，設置有效的應對機制，確保勞工的職場安全。

勞檢處長梁蒼淇指出，雇主應依法建構完善的防範措施及事件處理程序；勞檢處將持續辦理相關教育訓練並加強勞動檢查，事業單位如違反規定，經通知限期改善，屆期未改善者，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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