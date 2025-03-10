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研調：全球伺服器今年出貨1524萬台 增幅低於去年

2025/03/10 12:31

研調機構DIGITIMES今天表示，今年AI伺服器市場仍以高階機種作為主要成長動能。（彭博檔案照）研調機構DIGITIMES今天表示，今年AI伺服器市場仍以高階機種作為主要成長動能。（彭博檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構DIGITIMES今天表示，今年AI伺服器市場仍以高階機種作為主要成長動能，但隨著部署階段進入成熟期，且又遇關稅戰、地緣政治風險因素干擾，企業投資轉向更理性與策略性的布局，帶動成長模式轉變，預估今年全球伺服器出貨量將達1524萬台、年增2.3%，增幅將低於2024年。

DIGITIMES指出，北美大型雲端業者今年依舊是伺服器市場的核心成長動力，但由於資本支出轉趨保守，美系品牌的成長壓力同步增加，在此情況下，台廠整體出貨表現預期也將略遜於全球市場，其中的影響因素包括中國代工廠去年的基期較低，今年在聯想等品牌廠積極擴展下，出貨動能將相對強勁。

然而，個別台廠仍展現不同程度的成長潛力，DIGITIMES認為，鴻海（2317）將是6大伺服器代工廠中市占提升最多的業者，主要受惠於微軟 （Microsoft） 通用型伺服器訂單成長，以及輝達（NVIDIA）GB200 NVL72 機櫃需求擴大，推動出貨顯著增加；緯穎（6669）則將受惠於 Meta與亞馬遜 （Amazon） 的通用型與AI伺服器訂單，帶動穩健成長。

DIGITIMES觀察，從主要品牌與客戶採購策略來看，北美4大雲端業者的採購動能將有所分化。Meta 與亞馬遜的需求較為強勁，仍是市場成長的主要推動力；微軟則因去年採購基期已高，今年成長幅度將放緩；谷歌（Google）受制於內部資本支出調整，可能出現微幅衰退。

值得關注的是，雖然雲端業者的整體資本支出仍在成長，但資金更多集中於新一代 AI伺服器與自主研發的特殊機體電路（ASIC）機種，導致市場出貨規模雖然擴大，但並非所有業者都能從中受益，也將使供應鏈重新洗牌，帶動技術創新與供應鏈價值鏈的升級。DIGIMTIMS強調，供應鏈業者需靈活應對技術變革與客戶採購策略轉變，以在下一波產業升級浪潮中保持領先地位。

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