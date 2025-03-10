股匯同挫！新台幣貶破32.9元，暫收32.902元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電週一跌破千元大關，外資熱錢持續匯出下，新台幣兌美元匯率貶破32.9元，中午暫時收在32.902元、貶值6.8分，台北外匯經紀公司成交量8.23億美元。

儘管上週聯準會主席鮑爾重申不急著降息，會等待更明確等待更明確的訊號，了解川普2.0政策如何影響經濟。但上週美國公佈非農就業報告表現略低於市場預期，顯示勞動市場已有降溫跡象，美財政部長貝森特也不諱言美國經濟確實有轉疲情況，市場預期聯準會今年仍將持續降息下，美元低頭，上週美元指數下跌3.5%。

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美元今早在亞洲盤先跌後揚，走勢震盪，主要亞幣升貶有別，其中，日圓受惠於升息題材以及避險資金進駐，早盤最高升抵147.096兑1美元，人民幣、韓元紛紛走貶。

新台幣匯價一早以32.84元、貶值0.6分開出，雖一度升至32.826元，不過在熱錢持續出走下，台幣隨後貶破32.9元價位，最低下探至32.921元，仍呈現弱勢整理走勢。

目前市場關注美烏本週會談能否順利達成共識外，也持續評估川普關稅政策引發全球貿易戰升級對經濟帶來影響。

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