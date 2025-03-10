彭博 : 川普廢除晶片法案後果 美晶片市佔僅剩個位數

美媒報導，川普政府撤銷《晶片法案》補助，美國晶片市佔率恐將縮減。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統呼籲取消527億美元（約新台幣1.73兆元）《晶片法案》補助，建議將資金轉用於減輕美國債務壓力，遭到美國兩黨反對。對此，《彭博》指出，《晶片法案》通過前後的幾個月裡，美國晶片工廠的建設支出激增，美國整體半導體生態系統也明顯受益，倘若川普政府撤銷《晶片法案》補助，美國晶片市佔率恐僅剩個位數。

位於華盛頓的半導體行業協會在2024年曾估計，在所有類型的晶片中，美國預計將在2032年將其製造能力提高2倍，全球晶片市佔率也從目前的10%提升至14%。該組織表示，如果沒有《晶片法案》，美國在全球晶片的市佔率恐向下縮減至8%。

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《彭博》表示，從美國納稅人的角度來看，《晶片法案》代表著很大一筆的開支，但對於半導體產業來說「這筆錢並不多」。以台積電為例，預計2025年其資本支出將達420億美元（約新台幣1.38兆元），1年的開支就足以消耗掉相當多的資金。

《彭博》強調，《晶片法案》對於美國半導體生態已經產生了明顯的影響。即使沒有接受政府資助的企業也受益於美國生態系統，該生態系統目前包括了該行業最知名的企業。

此外，《晶片法案》還為製造業項目提供了高達25%的稅收抵免，這對於大多數企業來說，這將是他們在該計劃下獲得的最大政府激勵措施。

相較之下，補助金通常只能涵蓋專案成本的10%至15%。這些政策的目的，就是使得在美國建廠變得像在亞洲建廠一樣「具有成本效益」，亞洲更受益於廉價的勞動力和規模經濟。

但有鑑於川普對於《晶片法案》的不歡迎態度，是否還有其他方式中止並取消。對此，《彭博》表示，《晶片法案》合約條款裡，允許美政府在某些情況下，暫停支付甚至收回資金。

不過，目前商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）尚未承諾履行現有合約，目前正在審查計劃中的投資。與此同時，《晶片法案》的工作人員已開始準備1份可對申請流程和最終協議較為溫和的改變清單。

但即使盧特尼克改變個人協議，川普政府仍有法律義務為《晶片法案》撥出的資金。據了解，美國立法者已經撥出了截至2026年會計年度的全部390億美元（約新台幣1.28兆元）製造業激勵措施。

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