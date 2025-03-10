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馬斯克呼籲美國退出北約

2025/03/10 11:52

馬斯克（Elon Musk）呼籲美國退出北大西洋公約組織（NATO）。（路透）馬斯克（Elon Musk）呼籲美國退出北大西洋公約組織（NATO）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，全球首富馬斯克（Elon Musk）呼籲美國退出北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約），停止為歐洲國防買單。

綜合媒體報導，網友Mike Lee週日（9日）在社交平台X上發文，指美國應該「現在就退出北約」。馬斯克轉發Mike Lee的貼文並表示，我們確實應該這樣做，並認為美國為歐洲的國防出錢是沒有意義的。

馬斯克上述言論，引發網友熱議，有網友表贊成稱「歐洲是我們長期的盟友，但現在卻迷失了方向。如果他們發動戰爭，我們就不應該為他們的防禦付錢。」、「我們為什麼加入北約？我們能得到什麼好處？成本大於回報，理應退出。」、「我們不是已經從歐洲贏得自由了嗎？為什麼我們要背負保護他們的重擔？」等，但也有網友不贊同美國退出北約，稱「所以如果中國攻擊美國，你不希望歐洲來幫忙嗎？就像我們在 2001 年阿富汗「9·11」事件後所做的那樣。」。

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