川普稱正與4團體洽談TikTok出售案 強調「所有選擇都是好的」

美國總統川普（Donald Trump）透露，正在與4個不同團體洽談TikTok出售案，並強調「所有選擇都是好的」。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週日（9日）透露，美國政府正在與4個不同團體洽談社群媒體平台TikTok出售案，並強調「所有選擇都是好的」。

綜合媒體報導，美國參議院去年4月通過的法案，除非TikTok從中資母公司字節跳動（ByteDance）剝離，否則TikTok必須從今年1月19日起，停止在美國營運。不過美國總統川普認為，美國應該有權獲得TikTok一半的股權，因此在其1月20日就職後，就簽署了行政命令，將TikTok禁令至少延後75天執行，此舉將讓字節跳動有更多的時間尋找合適的買家。

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TikTok未來命運將何去何從，受到外界矚目。川普週日被問及TikTok出售進展時，透露美國政府正在與4個不同團體洽談TikTok出售案，稱很多人都想要TikTok，並強調4個團體都很好。

報導指出，TikTok的市場潛力吸引了眾多有意競購的企業與投資者，當中包括知名網紅、號稱全球第一YouTuber「野獸先生（MrBeast）」、Employer.com創辦人Jesse Tinsley領軍的投資者集團，以及由《鯊魚坦克》名人奧利里（Kevin O'Leary）與億萬富豪Frank McCourt組成的「人民的TikTok競標」團隊等。

對於上述報導，TikTok和字節跳動尚未回應媒體置評請求。

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