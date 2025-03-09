開搶倒數！彰化農地標售每坪3967元起 最貴13.86萬

彰化縣政府將於3月12日開標今年第一次農地重劃區抵費地及零星集中土地標售業務。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕想當地主的機會又來了！彰化縣政府今年第1次農地重劃區抵費地及零星集中土地標售進入最後倒數，這次釋出的土地涵蓋溪湖鎮、埔心鄉、福興鄉等多個鄉鎮，合計21筆，標售土地均為農牧用地，底價親民，換算下來，部分小筆農地的價格相當於一台高階手機，成為小資族入主農地的好機會。

這次標售的農地面積從不到5坪的小筆土地，到近500坪的大面積農地，價格差距極大，每坪競標底價從3967元到13萬8600多元不等，每筆總價從最低4萬多元到最高610多萬之間，落差甚大。

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好比說，溪湖鎮大突段一筆農地，面積750平方公尺（約226坪），底價300萬元，換算每坪約1萬3274元；福興鄉番婆段一筆600平方公尺（約181坪）的農地，底價250萬元，每坪約1萬3811元。此外，埔心鄉瓦中段一筆約500平方公尺（約151坪）的農地，底價200萬元，每坪約1萬3245元。

最便宜的是埔鹽鄉東榮段一筆僅12平方公尺（約3.63坪）的農地，底價 4萬4800元，每坪1萬2341元。最貴一筆是和美鎮忠明段一筆1039平方公尺（約314坪）每坪1萬9404元，底價610萬9320元。

這次標售土地全按現況標售，競標者需自行勘查現場，得標後若有地上、地下物，須由得標人自行處理。地政處指出，這批標售土地多數臨路、灌排水便利，且具有完整地籍登記，適合農牧用途，符合農業使用需求。

縣府提醒，投標者須符合農地相關規定，得標後需依規合法使用，避免違規導致罰則。投標即將截止，3月12日將正式辦理標售，有意競標的民眾可儘速前往現場勘查，機會難得，錯過就可惜了！

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