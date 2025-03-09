沙國增產+全球貿易戰起 法人看原油價格易跌難漲

沙國增產+全球貿易戰，法人看原油價格易跌難漲。（擷取自能源局）

〔記者張慧雯／台北報導〕OPEC+取消每日220萬桶的自願減產計畫，加上沙國增產，且全球貿易戰一觸即發，恐使原油需求疲弱，法人認為，原油價格後市易跌難漲。

美國能源署（EIA）公布上週美國原油庫存，截至2025年2月28日止，較前週增加361.4萬桶，美國石油協會（API）公布美國原油庫存減少146萬桶，而分析師預期供應量增加130萬桶。

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法人指出，受到中國近期公布的製造業活動數據有所提升，加上中國是全球最大的原油進口國，此消息帶動原油價格一度上漲，但OPEC+隨即表示將維持原訂計畫，從4月1日起逐步取消每日220萬桶的自願減產計畫，原先沙烏地阿拉伯有意延後增產計畫，但受到俄羅斯及阿聯酋反對，最終決定原增產計畫。

此外，美國針對墨西哥、加拿大及中國的關稅政策陸續生效，而各國也表示將對美國進行報復性關稅課徵動作，全球貿易戰一觸即發，市場擔憂此舉恐令原油需求前景疲弱，加上烏俄戰爭在川普的介入下有機會達成停戰協議，美國可能放寬俄羅斯的能源產品制裁，法人表示，上述種種因素皆對原油價格不利，價格易跌難漲。

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