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歸功台積電 2030年美將佔先進半導體產能20％

2025/03/08 19:17

TrendForce最新研究表明，到2030年，美國將佔據全球先進半導體製造市場的22%以上。（路透）TrendForce最新研究表明，到2030年，美國將佔據全球先進半導體製造市場的22%以上。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據研調機構TrendForce的最新研究表明，到2030年，美國將佔據全球先進半導體製造市場的22%以上，主要原因是台積電在美國的擴大投資帶動。

隨著台積電加大對美國先進半導體製造業的投資，總額達到1650億美元，並預計在2030年後開始量產，如果新規劃的三座晶圓廠能夠如期進行，美國的製造產能將大幅提升。

TrendForce 2021年數據顯示，台灣佔全球先進製程產能的71%，成熟製程產能的53%。然而，隨著美國和中國的半導體製造能力不斷提升，到2030年，台灣先進製程的市佔預計將下降至58%，而成熟製程的將下降至30%。

美國客戶佔台積電先進製程採用的最大佔比，因此其決定擴大國內產量。除了三座新晶圓廠外，台積電還在建立兩座先進封裝廠和一個高效能運算應用研發中心。因此，亞利桑那州將成為台積電領先的海外技術中心，確保為主要客戶提供全面的服務。

擴大美國生產雖然可以降低集中風險，但也可能導致美國積體電路客戶成本上升。隨著零件和最終產品價格上漲，消費者的購買行為可能會受到影響。

TrendForce指出，台積電亞利桑那州第一期工廠剛投入量產，第二期和第三期工廠仍在興建中，預計2026年至2028年間實現量產。

新宣布的晶圓廠的實際時間表仍不確定，短期內不會對產業產生直接影響。然而，從中長期來看，整個供應鏈的成本影響和潛在的價格上漲，將是需要業界關注的關鍵因素。

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