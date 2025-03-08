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克里姆林宮乾坤大挪移 吸走外商5.5兆元資產

2025/03/08 17:21

離開俄羅斯的外國公司通常以低於市場價值90%至100%的折扣出售其業務，資產由克里姆林宮及其附屬商業集團購買接收。（路透）離開俄羅斯的外國公司通常以低於市場價值90%至100%的折扣出售其業務，資產由克里姆林宮及其附屬商業集團購買接收。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，在俄國的外國公司已損失1670億美元（台幣5.5兆元）。根據基輔經濟學院（KSE）的新報告，這些損失是由於資產註銷、不公平的法院判決和企業扣押造成，這些包括沒收和徵稅等的損失資產全部進入克里姆林宮。

西方公司的資產被俄羅斯當局沒收、或轉移到當地實體和國家機構，造成近570億美元的損失。在被徵用之前，它們的市值估計約為740億美元。

一些公司還被迫繳納至少30億美元的「退出稅」，這是俄羅斯規定出售海外資產的強制性條件。KSE表示，自2023年以來，這項稅收大幅增加，全年總額達到15億美元。

截至2025年3月初，已有481家公司全面退出俄羅斯市場。約有1357家企業已減少營運或正在退出。

離開俄羅斯的公司通常以低於市場價值90%至100%的折扣出售其業務。根據KSE報導，這些資產是由克里姆林宮及其附屬商業集團購買。

在俄外國能源產業公司遭受的財務損失最為嚴重。英國石油公司、埃克森美孚、富騰、道達爾能源公司和聯合石油公司共損失超過600億美元。

損失最大的是英國石油公司（BP），退出俄羅斯市場及俄羅斯石油公司的股份後損失了255億美元。克里姆林宮將奧地利能源公司Uniper的資產國有化，導致其損失220億美元。

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