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郭智輝稱政府事前不知台積電加碼投資美國？ 政院滅火

2025/03/08 14:40

有關台積電赴美投資行政流程一事，政院人士表示，經濟部昨（7）日已有補充說明，部長郭智輝於直播節目中所稱「沒有來跟政府說這件事」，指的是投資審查的行政申請程序的部分。（資料照）有關台積電赴美投資行政流程一事，政院人士表示，經濟部昨（7）日已有補充說明，部長郭智輝於直播節目中所稱「沒有來跟政府說這件事」，指的是投資審查的行政申請程序的部分。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕有關台積電赴美投資行政流程一事，政院人士表示，經濟部昨（7）日已有補充說明，部長郭智輝於直播節目中所稱「沒有來跟政府說這件事」，指的是投資審查的行政申請程序的部分，由於台積電尚未正式做成投資決定，因此投審會尚未收到正式申請案；政府與台積電一直有密切聯繫，賴總統與台積電董事長魏哲家的記者會就已完整說明。

郭智輝昨晚接受廣播節目「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪，被問到台積電去美國投資一千億美元是否有先跟政府說時，郭智輝說，台積電要去談時，大家都不知道，對政府來說，台積電都沒有說這事，也沒有說要投資1000億美元，川普也沒有說他要什麼，也不知道最後會不會成功。

郭智輝還指出，雖然台積電要投資美國仍需要通過投審會這一關，但他認為台積電應該是很有把握可獲得通過。不過，郭智輝強調，這也要等到投資確定，目前投審會尚未收到申請。

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