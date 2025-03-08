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中鋼公益家庭日 董事長黃建智預告鋼鐵景氣

2025/03/08 14:36

中鋼董事長黃建智強調，中鋼第二季接單漸入佳境，上半年成績也會不錯。（中鋼企業工會提供）中鋼董事長黃建智強調，中鋼第二季接單漸入佳境，上半年成績也會不錯。（中鋼企業工會提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕中鋼企業工會今天在高雄衛武營舉辦公益家庭日活動，公司董事長黃建智預告鋼鐵景氣強調，中鋼第二季接單漸入佳境，上半年成績也會不錯，將以快速、大膽、彈性的作法，掌握今年市況反轉的機會。

中鋼企業工會今年與弘道老人福利基金會、小太陽協會、安德烈慈善協會、創世基金會及唐心服務協會等多家公益團體合作，活動內容包括公益文創美食市集、氣墊城堡樂園、趣味童玩免費體驗區、闖關遊戲攤位，以及舞台表演，吸引近4萬名會員眷參加。

中鋼企業工會理事長陳春生指出，工會努力為會員提升福利、勞動條件及爭取調薪，舉辦大型戶外家庭日活動，希望促進會員團結、增進會員親子間的感情。今年結合公益團體共同舉辦，期盼傳遞公益價值，啟發更多人關心弱勢族群，為社會注入愛心與正能量。

黃建智強調，大家都關心鋼鐵景氣，中鋼第二季接單漸入佳境，上半年成績也會不錯，「我們要用快速、大膽、彈性的作法」，掌握今年市況反轉的機會，希望創造良好勞資互動，為員工創造豐盛成果。

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