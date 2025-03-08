雲云技術長提離職遭刺死、控訴職場霸凌 北市勞動局要查了

雲云科技公司傳出52歲負責人曾志新，與51歲的梁姓技術長談判離職事宜時，曾志新疑似情緒失控，持水果刀猛刺梁姓技術長，事後梁男送醫不治死亡。圖為梁姓技術長。（取自CuboAi 雲云科技資安媒體說明會，記者鄭景議翻攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕雲云科技公司昨（7日）傳出52歲負責人曾志新，與51歲的梁姓技術長談判離職事宜時，曾志新疑似情緒失控，持水果刀猛刺梁姓技術長導致後者身亡。事後梁姓技術長的離職信也曝光，信中透露自己在公司有被霸凌問題。對此，台北市勞動局表示，先前並未收到相關申訴，下週一（3月10日）將進行勞動檢查。

雲云科技公司昨發生駭人命案，昨夜梁姓技術長的文章曝光，梁指出他被曾公開羞辱、霸凌、潑了一身髒水。

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對於職場霸凌案件掌握，北市勞動局今表示，關於雲云科技公司技術長於告別信中揭露公司內部管理層的種種問題，直指創辦人曾志新對其進行公開羞辱與霸凌一事，勞檢處將於3月10日進行勞動檢查；勞檢處也指出，先前並未收到關於此案的申訴。

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