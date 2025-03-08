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年薪229萬起跳！「這12職業」高薪又免進辦公室

2025/03/08 13:34

美國金融網站《FinanceBuzz》整理12種高薪的遠距工作。（示意圖，法新社）美國金融網站《FinanceBuzz》整理12種高薪的遠距工作。（示意圖，法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新冠疫情之後，儘管越來越多的公司要求員工回到辦公室上班，遠距工作似乎變得遙不可及，不過，如果您渴望遠距工作，還是有許多選擇，而且薪資也很高。美國金融網站《FinanceBuzz》整理12種高薪遠距工作，這些職業具有彈性，可以讓生活跟工作互相協調，根據美國勞工統計局（BLS）統計，這些工作年薪至少有7萬美元（約新台幣229萬元）。

1.預算分析師（Budget analyst），平均年薪84940美元（約新台幣278萬元）。預算分析師協助企業和組織管理財務，透過審查預算並提出改進建議來提高整體利潤。通常在政府機構、大學或私營企業工作。該職位通常需要學士學位，有會計、經濟學或統計學背景者優先。

2.技術寫作員（Technical writer），平均年薪80050美元（約新台幣262萬元）。技術寫作員負責為複雜主題編寫手冊、操作指南和文件，通常需要語文或通訊領域的學士學位。有些技術寫作員在科學、電腦或技術領域工作，並且常具有生命科學或工程學的背景。

3.經濟學家（Economist），平均年薪11.5萬美元（約新台幣376萬元）。經濟學家分析數據和經濟趨勢，為企業和政府提供財政規劃建議。許多經濟學家也為智庫、顧問公司或大學工作。通常需要碩士或博士學位，但有些經濟學家可以憑藉學士學位從事入門職位。

4.編輯（Editor），平均年薪75020美元（約新台幣246萬元）。編輯負責審查和修改出版內容。校對、事實查核以及指導寫作是常見的工作任務。通常需要新聞學、傳播學或語文學士學位，並具備專業寫作經驗。儘管預計未來幾年，編輯職位將減少2%，但整體來看，該領域有很好的職業前景，預計每年平均有約9300個編輯的新職缺。

5.網頁開發人員（Web developer），平均年薪92750美元（約新台幣304萬元）。網頁開發人員負責創建和維護網站，他們與設計師合作，創建和測試佈局、功能和可用性。雖然通常需要學士學位，但許多網頁開發人員為副學士學位或自學。未來幾年，該領域的就業成長速度將高於平均水平，美國勞工統計局預計到2033年將增長8%。

6.心理學家（Psychologist），平均年薪92740美元（約新台幣303萬元）。雖然您可能會想像在辦公室、沙發上進行的治療，但許多心理學家透過Zoom或其他線上平台提供遠距治療，這使心理學成為一個適合遠距工作的職業選擇。對於有志於心理健康領域的人來說，此職位通常需要碩士或博士學位，並且有額外的執照要求。

7.物流師（Logistician），平均年薪79400美元（約新台幣260萬元）。商業物流師幫助企業管理供應鏈操作，並簡化如採購、生產和分銷等流程。許多從業者擁有學士學位，但這不是硬性要求。美國勞工統計局預計，該領域的職位增長將會更強勁，估未來十年每年將有約26100個物流師的職缺出現。

8.業務運營專員（Business operations specialist），平均年薪79590美元（約新台幣260.7萬元）。顧名思義，業務運營專員幫助企業改善業務運營。他們有助於簡化營銷、銷售等工作流程，提高效率。想要獲得這份工作的話，擁有如商業管理等領域的學士學位會有幫助。

9.數位設計師（Digital designer），平均年薪92750美元（約新台幣303.8萬元）。數位設計師負責創建線上圖形、用戶介面和其他內容。許多人在行銷機構或科技公司遠距工作，但幾乎每個行業都需要數位設計師。數位設計的需求強勁，美國勞工統計局預計，該領域在未來十年將增長8%。

10.個人理財顧問（Personal financial advisor），平均年薪99580美元（約新台幣326萬元）。個人理財顧問為客戶提供財務指導，幫助個人管理資金並規劃退休和其他未來需求與目標。大多數從事這項工作的人在金融或保險行業工作，且很多人是自營職業者。美國勞工統計局預測，該職業需求穩定且強勁，預計到2033年每年將有27000個新職缺。

11.財務審查員（Financial examiner），平均年薪84300美元（約新台幣276萬元）。財務審查員審查財務記錄，以檢測詐欺或確保遵守法規。許多公司允許這個職位進行遠距工作。大多數財務審查員在政府、保險公司或會計公司工作。通常需要學士學位，具備一些會計知識會有所幫助，並且需要持續的在職訓練。

12.薪資與福利經理（Compensation and benefits manager），平均年薪13.6萬美元（約新台幣446萬元）。薪資與福利經理負責制定和實施薪資結構和福利計劃，以吸引和留住員工。它與負責廣泛工作場所政策和人事問題的人力資源經理不同，這些專家專注於薪酬策略、福利管理和法律合規性。大多數人在企業的人資部門工作，但也有一些為尋求指導的企業提供遠端諮詢。美國勞工統計局預計，到2033年每年將有約1300個新職缺。

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