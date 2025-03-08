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台新銀行冠名贊助JISOO巡演 3/10下午1點卡友優先購票

2025/03/08 10:57

台新銀行冠名贊助此次JISOO臺灣首次個人粉絲見面會，今宣布3月10日下午1點開放台新卡友於ibon售票系統優先搶票。（圖由台新銀行提供） 台新銀行冠名贊助此次JISOO臺灣首次個人粉絲見面會，今宣布3月10日下午1點開放台新卡友於ibon售票系統優先搶票。（圖由台新銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台新銀行冠名贊助此次JISOO臺灣首次個人粉絲見面會《2025 JISOO ASIA TOUR : ”LIGHTS, LOVE, ACTION!“ IN TAIPEI》，今宣布3月10日下午1點開放台新卡友於ibon售票系統優先搶票。

台新銀行在2月初即宣布成為Jisoo首次個人粉絲見面演唱會的冠名贊助商，台新卡友享優先購票，但卻在原定優先購票的前一天宣布延後售票，讓不少為了搶票辦卡的粉絲擔心有變數。

JISOO臺灣粉絲見面會確定將在3月23日晚間7點於桃園會展中心登場，台新銀行也宣布卡友仍享有優先購票。

台新銀行表示，持台新銀行任何一張信用卡或簽帳金融卡，3月10日下午1點即可於ibon售票系統優先購票。如使用台新玫瑰卡/太陽卡（切換刷方案），看見面會搭乘高鐵/臺鐵、入住指定飯店、或是餐廳用餐還有最高3.3%回饋。

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