台積電今年在台徵才8千人 碩士新進工程師平均年薪220萬元

台積電（2330）今正式啟動2025年校園徵才活動，預計將在台灣招募包含工程師與技術員等約8000 名新進員工。（台積電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電（2330）今正式啟動2025年校園徵才活動，預計將在台灣招募包含工程師與技術員等約8000 名新進員工，工作地點從桃園到高雄等，理工與文科背景都歡迎加入，人數較去年6千人增多，碩士畢業新進工程師的平均整體薪酬達新台幣220萬元，也較去年200萬元提高。

台積電表示，為了持續支援業務成長與技術開發需求，公司2025年預計將在台灣招募包含工程師與技術員等共8000名新進同仁，工作地點包含桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄等地。

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台積電歡迎電機（子）、電信、光電、物理、材料、化學（工）、機械、資工（管）、工工（管）、環工、商管、企管、財金、經濟、會計、數學、統計、人資、心理、教育、勞工、法律等理工和管理相關科系的應屆畢業生，或具備相關工作經驗的人才加入台積電。碩士畢業新進工程師的平均整體薪酬達新台幣220萬元。

台積電表示，為迎接半導體市場的不斷增長需求，公司持續投入大量資源建置及升級先進製程產能，以確保公司在技術上的前瞻性以及卓越製造的競爭優勢。此外，公司也將著重於建置及升級先台積電進封裝、成熟及特殊製程產能，以提供客戶更多元的技術選擇,滿足其多樣化產品的需求。

台積電今（8）日前進台大校園參加校園徵才企業博覽會，廣徵對半導體具高度熱忱的人才。除

了台大，台積電將於三月起巡迴各大專院校參與校園就業博覽會及徵才說明會活動，包括臺師大、臺科大、北科大、政大、中央、中原、元智、陽明交大、清大、中興、逢甲、雲科、虎科、中正、成大、高科、中山與屏科大，共舉辦19場實體活動，並安排5場線上徵才說明會（包含中、英、日文語系，以符合公司國際化人才的需求），歡迎有志加入者參與線上互動交流，以獲得更多資訊。

此外，台積電同步展開2025年DNA暑期實習計畫（Development, Navigation & Advance

Offering），邀請大三以上同學（碩博士優先）加入，履歷投遞截止日期為2025年5月5日，台積電歡迎學生利用實習機會親自體驗公司環境與文化，同時鼓勵透過實戰經驗提前培養未來

的職場競爭力，實習表現優異者將有機會獲得正職預聘。

台積電邀新鮮人或有意轉職者加入，共創卓越職涯，公司承諾提供優質的工作機會，包括有

競爭力的整體薪酬及優於法令的福利制度。透過台積豐富的職涯發展機會，員工可藉由內部晉升機制，以及跨部門、跨廠區與跨國的交流，不斷挑戰自我，實現職涯目標。

此外，公司還提供多元的學習資源，從專業技能培訓到領導力發展，確保每位員工都能在台積這個平台上充分發揮潛力，藉此積極培育並招募全球人才，新進人員有機會透過海外歷練，培養國際視野。

同時，台積電也指出，重視與員工之間的相互承諾，致力於打造多元共融、具挑戰性、可持續學習及有樂趣的工作環境，以吸引與留任全球化人才。公司尋找志同道合的夥伴，一同加入台積、共創奇蹟，成為員工引以為傲的世界級公司。

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