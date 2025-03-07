台積電赴美優勢流失？郭智輝：台美先進製程差距至少3年半

經濟部長郭智輝（右）接受專訪，談及台積電擴大在美投資一事。（取自節目）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝今（7日）下午接受專訪，大爆台積電赴美投資1千億美元，他未被事先告知，這是因台積電很有把握可與美國政府談判，台積電也有充分與政府互動溝通；他更進一步分析，台積電在美國設廠要「根據台灣經驗」，台美的先進製程至少會有42個月的時間落差。

台積電此次赴美投資是否有先告知他？郭智輝直言「沒有」，經濟部投審會雖會審查，但尚未收到申請。郭表示，「他（台積電）就是有把握跟川普談，因為川普也沒有事先跟你說我要什麼，他（台積電）也沒有必要跟中華民國政府說，且說不定談到最後，對方（美國）說不用投資也不一定，因此沒有事先來跟政府（經濟部）講這件事」。

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但經濟部官員補充，台積電事前有充分與政府高層互動溝通，昨天總統賴清德與台積電董事長魏哲家的記者會就已充分表達。

談到川普揚言取消美國晶片補助，恐衝擊台積電投資。郭智輝表示，拜登祭出的晶片法案確實很吸引人，但對有錢、有能力的公司而言（指台積電），要的是「公平對待」。尤其英特爾在晶片法案補助85億美元，多於台積電的66億美元，郭智輝表示，都拿掉（補助）是恢復原點，主持人鄭弘儀追問，這對英特爾不利?郭智輝回應:「可以看出來是這樣」。

郭智輝也認為，美國的先進製程時間，仍會跟台灣「有明顯落差」，目前台灣的2奈米已經量產，而美國要蓋廠、設備裝機、測試量產到大量生產，估計也要耗時 42個月，約三年半的時間，台灣在這段時間，又會往前下一個新世代。

至於台積電是否同步與台灣蓋1.6奈米，郭智輝認為「不可能」，他指出，美國現在生產4奈米，未來蓋3奈米、2奈米廠，都要「根據台灣經驗」，做到最好再去，美國廠要做到能夠賺錢。

郭智輝分析，台積電美國的3座晶圓廠，先進製程會到多少要看市場需求。他強調，有功夫的人不用全拿，只要贏一點就可以，台積電是晶圓代工替人做產品，不需要展現最新技術，且差距一個世代的設備金額很可觀，以EUV（極紫外光微影）機台為例，2奈米一台約140億元，而1.6奈米要200億元。

郭智輝也說，台積電董事長魏哲家讓美國總統川普大讚，是第一個走進白宮辦公室的台灣企業家，「這是很感動的事」；不過，台積電近期股價受到赴美投資影響，在千元上下震盪，市場投資並未買單，郭智輝被問是否會買台積電，他說不能買、也不能談此議題，會有操縱股價疑慮。不過，郭強調，企業不能看一時，要看公司長期經營與背後經營者。

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