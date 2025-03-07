台航2024年EPS 3.08元 今年影響運價變數多

台航董事長劉文慶。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台航2024年營收約44億元，年成長10.27%，稅後淨利約12.83億元，EPS 3.08元。展望今年，台航指出，乾散裝船噸淨增加將較去年略低，但川普關稅政策持續推動，以及以色列、哈瑪斯停火協議是否順利、烏俄能否停戰，將影響國際貿易、航路浬程及烏克蘭的海運出口，今年運價是否比去年為高，較難預測。

中、長期而言，台航分析，未來三年新船運力成長有限，再加上2023年開始IMO針對現有船實施能源效率指標（EEXI）及營運碳強度指標（CII）等措施，已導致部份船舶開始減速因應，2024年歐盟徵收船舶進出歐盟碳稅（ETS），2025年實施FuelEU Maritime碳排放罰款，且每五年逐期調高，將促使更多船舶以經濟航速運行，致使船舶周轉率減少，有助於運價提升。

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近期散裝運價波動大，台航說，為有效降低短期運價大幅波動風險，散裝船隊租約部分採固定日租、部分隨運價指數浮動，或半浮動且設租金上下限等方式配置，以因應近期市場運價疲弱，使得整體船隊尚能維持一定獲利。

台航表示，因考量國際間對溫室氣體（GHG）排放管制日趨嚴格，為強化現有船隊競爭力，加速汰舊換新，除去年初已訂造2艘4萬載重噸散裝新船，預計2026上半年交船營運外，去年年第三季有處分2艘6萬載重噸老舊及高價船舶，去年初另訂造2艘6.4萬載重噸散裝新船，預計2028年第三、四季交船，目前於日本建造中的散裝貨輪共有4艘。

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