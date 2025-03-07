緯創2月營收創單月次高 AI伺服器逐季3位數成長

緯創2月營收1027.14億元，創下同期新高、歷年單月次高紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）2月營收1027.14億元，月增13.1%、年增26.7%，創下同期新高、歷年單月次高紀錄，今年前2個月營收1935億元、年增30.39%，寫歷史同期新猷，受惠於客戶積極拉貨，緯創預計旗下筆電、桌機、顯示器產品第2季雙位數成長，AI伺服器則為上半年逐季3位數成長。

緯創2月筆電出貨150萬台，月對月持平、年增7.14%，桌機70萬台，月對月持平、年對年持平，顯示器60萬台，月減7.69%、年減14.28%，緯創表示，3大消費性電子產品首季出貨動能將優於去年第4季表現，且受惠於客戶拉貨態度積極，第2季出貨將全面成長雙位數百分比。

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緯創提到，旗下AI伺服器事業無懼去年第4季的對比基期較高，包括今年第1季、第2季皆將逐季成長3位數百分比，並且顯著優於去年同期表現，倘若下半年市況沒有太大變化，第3季、第4季還可望維持成長趨勢，目前在客戶要求之下，美國廠區將繼續擴張，而墨西哥廠區也將持續出貨，帶動全年業績、獲利同步優於去年表現。

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