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台虎2024年EPS 6.16元創新高 股利6.05元

2025/03/07 16:46

台虎董事長陳漢銘（右二）。（記者王憶紅攝）台虎董事長陳漢銘（右二）。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣虎航（6757） 2024年營收164.23億元，年增31.7%，稅後淨利27.72億，年增51.7%，雙創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）6.16元。台虎今日董事會同時通過擬配發現金股利4.89元、資本公積發放1.16元，總計每股配發6.05元股息。

台虎2月自結單月營收為15.28億元，累計1-2月營收32.2億，年增12.7%。展望今年，台虎指出，2025年市場客運收益普遍看好，依據日本政府觀光局（JNTO）數據顯示，1月訪日外國觀光客人次達378萬人，比去（2024）年同期躍升40.6%，亦大幅超越去年12月的349萬人次，若依國籍排序，台灣僅次於中國及韓國位居第三，顯示日本仍是國人喜愛的首要旅遊目的地。

台虎指出，4月2日將首航桃園-大分航線，若再搭配原有的九州布局：福岡、佐賀、宮崎，顯示台灣虎航仍有策略性的開拓航線，讓旅客可規畫不走回頭路的行程玩遍九州，更可深度探索九州的完整布局。

台灣虎航下半年預計將迎接2架A320neo新型客機，持續進行機隊汰舊換新，並透過延長6架租約飛機，靈活應變全球飛機製造商延遲交付影響。

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