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緯穎2月營收創單月新高 擴大德州產能應對AI需求

2025/03/07 16:27

緯穎2月營收465.17億元，創下歷史單月新高表現。（資料照）緯穎2月營收465.17億元，創下歷史單月新高表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）2月營收465.17億元，創下歷史單月新高表現，今年前2個月營收840.23億元、年增94.89%，改寫歷年同期新猷，管理層今於線上法說會表示，2025全年展望樂觀，整體資本支出180億元，包括用於優化財務體質、提升營運韌性，以及擴大美國德州產線。

緯穎指出，董事會通過增資美國子公司及南部科學園區，以應對全球供應鏈變化，目前已根據客戶需求動態調整產能，並在第1季出貨輝達GB200新產品，儘管美國總統川普的關稅措施影響客戶出貨決策，但伺服器已經成為產業剛性需求，因此旗下墨西哥工廠生產工作並未停歇，將有配套措施確保供應正常。

緯穎提到，後續美國新產能在規劃上會更加貼近AI時代的需求，採用新製程設計如水冷系統，並考慮強化導入自動化生產，以應對當地的勞動力成本，短期將使用現有設施投入伺服器後段組裝，長期則考慮租用新廠房以增加產線規模，而相關德州投資案為集團自主決定，並非客戶要求，關稅問題是資訊產業普遍面臨的挑戰。

緯穎觀察，今年資本支出較去年成長雙位數百分比，主要來自於人力需求和產品開發，將持續動態調整以應對市場變化，去年營收年增50%，庫存提升3倍，隨著未來業績繼續成長，需快速流轉庫存以降低營運風險，通用型伺服器與AI機種相輔相成，也是緯穎後續重要的營業額來源。

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