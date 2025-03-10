週五（7日）加權指數跌139.36點，收2萬2576.07點。（法新社資料照）

1.台股週五（7日）指數開盤小跌19.2點，以2萬2696.23點開出，在航運、紡織、電器電纜、資訊服務與電子通路逆揚，指數一度翻紅。然在電金權值股賣單釋出，指數再次翻黑，一度跌173點，觸及2萬2542點，所幸在台積電力守平盤，終場跌勢收斂，跌139.36點，收2萬2576.07點。

2.最新1期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為1436.3點，較前1期下跌78.99點，跌幅5.2％，連8跌，4大主要航線運價皆下跌，其中遠東到美西航線跌幅最大，跌幅達7.6％。

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3.臺灣證券交易所公布與富時國際合編之臺灣指數系列及臺灣高股息指數成分股定期審核結果，臺灣50指數成分股新增萬海（2615）、篩除台化（1326），至於高股息成分股則無變動。

4.三大法人週五（7日）賣超380.07億元，台股跌139點，失守22600點，而擁有44萬股民的國泰金則淪為大苦主，遭三大法人同步砍出，共賣超逾1.3萬張，在法人大砍下，股價開低走低，終場下跌2.04%，收67.3元，月線、季線與半年線同步失守，成交量放大到2.25萬張。

5.外資連9賣，週五（7日）賣超295.02億元，台股摜破22600點，而金融股則淪為最大提款機，前10大中就有7檔金融股，其中又以約有59萬股民的中信金最慘，遭砍2.54萬張，所幸投信力挺買超1.7萬張，但不敵外資爆砍，終場股價下跌1.72%，收40.05元，成交量爆出6.8萬張。

6.主計總處公布2月消費者物價指數（CPI）年增1.58%、漲幅創47個月新低，主因春節因素消退，加上蛋類及成衣等價格下跌；剔除蔬果及能源後，核心CPI漲0.98%、漲幅為49個月新低。主計總處表示，目前整體物價相對平穩，但外食及房租仍呈上漲趨勢，預料3月CPI年增約2.1%。

7.受川普關稅政策不確定性衝擊，美股下挫，其中又以費半跌4.53%最慘，受此衝擊，日股週五開低下殺，終場大跌817點，指數摜破37000點，創半年新低，至於南韓綜合指數則開低走高，終場跌0.49%。

8.美國勞工統計局公布數據顯示，2 月非農就業新增 15.1 萬人，低於市場預期的 15.9 萬人。當月失業率升至 4.1%，創去年 11 月以來新高。

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