浩鼎旗下潤雅生技與日廠簽MOU 共同拓展CDMO市場

潤雅生技與日本精化株式會社及其在台子公司日隆精化簽訂合作備忘錄，三方將在CDMO領域深度合作。（圖:擷取自潤雅生技官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內新藥公司台灣浩鼎（4174）旗下子公司潤雅生技今（7）日宣佈，與日本精化株式會社及其在台子公司日隆精化（Zillion Fine Chemicals International）簽訂合作備忘錄（MOU），三方將攜手合作，除了在奈米藥物CDMO（委託開發暨製造服務）製造領域進行深度合作外，將共同致力拓展台灣、日本及海外CDMO市場。

潤雅生技專為新世代藥品提供委託開發暨製造服務（CDMO），擁有台灣首座全自動機器人無菌充填線，專為高價值新藥提供高品質且低浪費的充填解決方案。這次合作範疇涵蓋日隆精化在台灣CDMO業務，三方攜手透過優勢互補，推動台灣、日本及海外CDMO市場的技術與服務升級。

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潤雅表示，日本精化是日本百年企業，專精於磷脂質（Phospholipids）技術，擁有超過40年的研發經驗，其創新技術在微脂體領域獨樹一幟，推出的Presome™系列產品，能作為藥物載體，提升藥物靶向性與穩定性，同時減少藥物毒性並實現緩釋效果。此次合作，潤雅生技將透過其獨特的無菌充填線及CDMO服務為日本精化所生產的奈米藥物，包括微脂體（Liposomes）及脂質奈米微粒（Lipid Nanoparticles, LNPs）提供無菌過濾、無菌充填作業、包裝儲存及品質管理作業等。

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