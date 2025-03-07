內湖海砂屋首例公辦都更招商 4月21日截止

內湖區康樂街136巷海砂屋是申請「575專案」公辦都更首例，正在招商中。（台北市都市更新處提供）

〔記者何玉華／台北報導〕推動老舊建物更新，台北市政府近日完成南港產業生活特定專用區（簡稱產專區）住戶自主整合的首件公辦都更案招商，另外海砂屋575專案首例受理的內湖區康樂街136巷公辦都更案，也正在招商中。都市更新處表示，之前說明會有16家廠商出席，踴躍詢問細節，對下個月開標，有信心順利完成招商。

更新處表示，產專區住戶自主整合的首件公辦都更案「南港新都」招商，由宏匯集團得標，預計6月簽約，尚有2個單元正在進行實施者同意及招商前置作業，未來將持續以公辦都更「7599專案」協助產專區及居民自主整合案件更新。

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另一方面，加速海砂屋重建的「高氯離子混凝土建築物575專案計畫」（575專案計畫），首例內湖區康樂街136巷公辦都更案正在招商中；基地位於內湖區康樂街西側，面積約1840平方公尺（556.6坪），是市府鑑定列管須拆除的海砂屋，住戶長期感到居住安全受威脅，引頸期盼都更，快速整合意願比至88.33%，成為575專案上路後首件公告招商案件。

更新處指出，「內湖康樂街136巷公辦都更案」社區自主凝聚更新意願近9成，同時考量大環境工程及物價波動，訂定共同負擔比率以56％為上限，且可依規定申請都更及海砂容積獎勵；若經鑑定並符合適用條件，還可申請防災都更獎勵。基地周邊環境寧靜，可遠眺康樂山無邊山景，且毗鄰公園綠地及學區，生活機能完善，年初召開招商說明會，多達16家廠商代表出席，詢問細節踴躍，招商至4月21日止，對引進出資者興建樂觀可期。

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