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鼓勵選具國際化發展潛力企業 國巨陳泰銘勉台大生：好奇心是關鍵

2025/03/07 15:21

國巨集團董事長陳泰銘至台大向學子分享企業國際化經驗。（台大提供）國巨集團董事長陳泰銘至台大向學子分享企業國際化經驗。（台大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台大設立椰林講座邀國內外學術或企業具卓越成就者到校分享，近日邀請國巨集團董事長陳泰銘分享企業國際化經驗，陳泰銘鼓勵年輕人選擇具國際化發展潛力的企業，而非侷限特定產業，並持續累積實力與經驗，保持好奇心更是關鍵要素。

台大第11場椰林講座邀陳泰銘以「從台灣到全球的旅程–台灣公司的全球佈局」為題，分享企業國際化的經驗與見解，並勉勵台大師生立足台灣、放眼世界。

台大校長陳文章表示，國巨是台灣企業全球化的成功典範，陳泰銘不僅在產業界表現卓越，也積極參與公益，展現企業家的社會責任，能為學子帶來獨特的啟發。

回顧創業歷程，陳泰銘以卓越的經營與國際併購策略，將國巨打造成全球被動元件領導企業。目前國巨在晶片電阻、鉭質電容及溫度感測器領域全球市占率第一，擁有5萬名員工、20個研發中心與61座製造基地，業務遍及35國，成為全球電子供應鏈的關鍵企業。

在演講中，陳泰銘鼓勵年輕人選擇具國際化發展潛力的企業，而非侷限特定產業。他認為，唯有持續累積實力與經驗，才能提升競爭力與問題解決能力。他強調，好奇心是推動工作熱情的關鍵，勉勵學生勇於探索新知，拓展視野。

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