台積電擴大美國投資 求職網：新鮮人海外求職意願創12年新高

台積電擴大美國投資，yes123求職網調查顯示，今年新鮮人海外求職意願創12年新高。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕又到了校園徵才旺季，「九年級生」新鮮人即將投入職場，適逢台積電日前宣布將加碼投資美國1000億美元，根據yes123求職網的調查，今年畢業的新鮮人，「想到國外工作」的比例創下12年新高，其中最熱門的「海外上工」地點，最嚮往的工作地點依序為美國、日本、東協地區，及澳洲或紐西蘭、南韓。

yes123求職網日前進行「Z世代畢業生職涯規劃與校徵季招募調查」，調查結果顯示，因各行業持續缺工，業界開出的職缺數創新高，「應屆畢業生」或「今年退伍」的社會新鮮人選擇「先就業」的意願高達95.6%也是歷年新高，想要繼續進修的比例，降到僅剩4.4%。

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yes123求職網指出，想要「先就業」的「應屆畢業生」或「今年退伍」的社會新鮮人中，在可複選狀況下，84.6%規劃至「本土民營企業上班」、64.8%「外商企業上班」及「國營企業上班」（33.6%）。

至於最想去工作的本土民營企業，複選行業別前5名依序為「科技資訊」、「餐飲住宿與休閒旅遊」、「金融保險與會計統計」，以及「運輸與物流倉儲」、「批發零售與貿易」。

值得注意的是，近幾年台積電陸續至美國、日本設廠，日前更宣布加碼美國投資1000億美元，今年yes123求職網的調查發現，這些計畫先求職的人當中，高達九成三（92.8%）「想到國外工作」，整體比例高於去年（2024年）的91.7%，並創下12年來的新高。美國、日本及東協地區，是最想前往工作的國家。

至於新鮮人最關心的「企業給薪」議題，根據yes123求職網的調查顯示，企業對於今年的「學士級」新鮮人，平均起薪「至少」為3萬3713元，較去年的3萬2124元，增加了1589元、增幅4.9%，創下12年以來的新高。

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