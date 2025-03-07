劉德音出任美光董事，台積電樂見他續展半導體長才（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠美光科技（Micron）宣布任命台積電前董事長劉德音出任董事，以助美光因應AI帶動成長。台積電今正式正式聲明回應，「公司感謝劉德音博士過去的貢獻，也樂見我們過去的夥伴持續在半導體領域一展長才」，並祝福劉德音的人生新篇章繼續豐富、精彩。

劉德音於去年年中退休後，動態持續引起關注，前陣子與母校美國加州大學柏克萊分校正式成立「科技競爭力與產業政策中心」，以智庫型態研究如何提升半導體先進技術研發與製造競爭力。近期則是擔任美光科技董事，這也是他退休後，首度出任國際半導體大廠董事職。

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對於劉德音出任美光董事，台積電今正式聲明回應，指出「劉德音博士於2024年6月自台積公司董事長職務退休，其任職台積公司董事長期間，不僅重申公司對其使命的承諾，更著重強化公司治理及企業競爭力，尤其是在技術領先、數位卓越及全球布局」。

台積電表示，「台積公司感謝劉德音博士過去的貢獻，也樂見我們過去的夥伴持續在半導體領域一展長才，祝福劉德音博士的人生新篇章繼續豐富、精彩」。

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