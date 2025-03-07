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瑞鑑航太展示飛行車與智慧無人機 助攻台灣搶低空經濟商機

2025/03/07 13:17

瑞鑑航太展示飛行車與智慧無人機（記者洪友芳攝）瑞鑑航太展示飛行車與智慧無人機（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕由台灣八年級生在英國新創公司Bellwether、台灣子公司瑞鑑航太科技昨在台亮相新一代飛行車及智慧無人機、AI相關應用技術。Bellwether在台子公司瑞鑑航太科技響應台灣政府「大南方新矽谷計畫」，已進駐台南沙崙，將發展低軌衛星、無人機飛控系統，協助台灣搶攻低空經濟市場。

Bellwether成立於2019年，由台灣留英學生陳坤揚和林愷澤所創，多年來專注城市空中交通（UAM）技術研發，公司已開發具隱藏式動力系統的飛行汽車Volar，打造可拓展且具商業潛力的平台，累積超過12項國際專利，技術涵蓋AI自主導航、低噪音推進系統與智慧空域管理。

瑞鑑航太在「AI啟動低空經濟，引領未來出行革命」論壇上，展示飛行車（記者洪友芳攝）瑞鑑航太在「AI啟動低空經濟，引領未來出行革命」論壇上，展示飛行車（記者洪友芳攝）

人工智慧科技基金會（AIF）昨與Bellwether 共同主辦的「AI啟動低空經濟，引領未來出行革命」論壇，Bellwether 與在台子公司瑞鑑航太科技昨發表的Scout AI 與UAV技術亮點，吸引不少半導體業界人士前往觀賞。

現場展示技術亮點包括AI 驅動低空空域管理－Scout AI 。智能巡檢與低空物流－無人機搭載AI影像辨識與導航系統，可應用於能源巡檢、空中監控、搜索救援及即時物流配送，預期可降低50%人力成本。整合式數據管理平台－Scout AI 可與低軌衛星、V2V（車對車）與 V2C（車對雲）通信技術整合，提供可視化數據分析與動態空域管理。

Bellwether響應「大南方新矽谷計畫」，已在台南沙崙設立台灣子公司瑞鑑航太科技（BAMS），深耕台灣低空經濟的產業與技術發展。

Bellwether 共同創辦人兼執行長陳坤揚表示，飛行車技術的突破不只是工程上的挑戰，更是未來城市交通的關鍵轉折點。AI與低空經濟技術不僅可提升飛行車的安全性與可行性，也將在台灣市場探索更多應用可能，推動城市空域管理與無人機技術的融合發展。

低空經濟正成為全球產業焦點，從豐田的Joby完成空中計程車首飛，到多國政府陸續開放城市空域管理試點，未來交通模式正迎來新一波革命。看好此趨勢下，Bellwether發表最新一代飛行車（eVTOL）原型機ORYX，並公布多項技術突破。

陳坤揚表示，與傳統eVTOL不同，ORYX採用無外露螺旋槳設計，大幅降低城市飛行風險，並透過AI自主飛行系統提升飛行穩定性與能源效率。Bellwether目前已在杜拜成功試飛，影片累計吸引全球逾百萬人觀賞，並與英國考文垂市政府簽署MOU，計畫於未來幾年內推動城市應用計畫。

他說，Bellwether以飛行車技術起家，但在研發過程中，AI 自主導航技術也逐步發展成完整的低空空域管理（UAM）解決方案。隨著在台成立瑞鑑航太科技，將推動Scout AI 與 UAV（無人機）技術進入低空經濟市場。技術將應用於智慧城市、物流、國防安全、精準農業與基礎設施監控，打造更智慧化的低空空域管理系統。

瑞鑑航太科技研發總監Vidyut Jacob 表示，「無人機技術與Scout AI將成為未來低空經濟的關鍵基礎建設」。希望透過AI與智慧空域管理技術，協助台灣發展數位化低空經濟生態，讓 UAV與智慧空域解決方案不僅應用於商業市場，更能為公共安全與基礎建設帶來突破性進展。

陳坤揚指出，Bellwether雖總部設立於倫敦，但創辦團隊來自台灣，並與台灣的製造供應鏈保持緊密合作，台灣不僅是全球半導體與電子供應鏈的核心，也是無人機與低空經濟技術的戰略基地。目前台灣政府積極推動「大南方新矽谷計畫」，打造沙崙智慧綠能科學城成為 AI、自駕技術、航太科技的重要發展基地。Bellwether落腳台南沙崙，就是期望加速推動低空經濟技術落地。

人工智慧科技基金會執行長溫怡玲表示，AI 技術正加速改變世界，從智慧交通到低空經濟，每個產業都將受AI推動而進化。Bellwether 的選擇，證明台灣在AI研發與產業轉型方面的優勢，期待透過合作，推動AI技術與低空經濟的深度融合，並為台灣市場帶來更多國際級創新應用。

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