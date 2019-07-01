勞動部調查：就業歧視除性別外「一因素」最嚴重

勞動部今日發布最新「僱用管理及工作場所就業平等概況」（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕《性別平等工作法》實施後，受僱者在職場上的就業平等狀況已有改善，但「就業歧視」仍不時發生，根據勞動部最新調查，受僱者在職場上的就業歧視，除了「性別」因素外，無論男女，「年齡」均是造成歧視比例最高的因素，其他包含五官、身高及體重在內的「容貌」歧視及「階級」歧視，是排名前3大因素。

勞動部今日發布最新「僱用管理及工作場所就業平等概況」，在性騷擾防治情形中，113年員工規模30人以上的事業單位，有89%已訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」，統計《性別平等工作法》實施22年來，訂定比率已提高53.3個百分點。

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此次調查，女、男性受僱者最近1年（112年8月至113年7月），曾在工作場所遭受性騷擾的比例，各占3.6%及0.8%。女性遭受性騷擾，加害者多為「同事」及「客戶」，性騷擾的主要樣態以言語、偷窺、偷拍、跟蹤、傳訊、暴露等「非肢體接觸」最多，其次為性別歧視言及肢體接觸。

此外，勞動部也調查受僱者在職場上是否獲得公平對待，在職場上遭受不平等待遇及就業歧視的情形，發現女性受僱者因「性別」因素，在職場遭受不平等待遇的比率，以「調薪幅度」2.8%最高，男性則為「工作分配」佔1.9%。

除了「性別」因素外，兩性受僱者最近1年遭受性別以外之就業歧視因素均以「年齡」最多，女性占3.6%、男性占4.5%。其次女性為「階級（含職位區隔）」、「容貌（含五官、身高及體重）」及「思想」，比例均在1.6%至1.8%之間；男性則為「容貌（含五官、身高及體重）」、「階級（含職位區隔）」及「黨派」，介於1.4%~2.1%之間。

為了解《性別平等工作法》實施情形及受僱者在職場就業平等實況，勞動部 於113 年 8月 至 9 月，分別以「事業單位」及「受僱者」為調查對象，辦理「僱用管理就業平等概況調查」及「工作場所就業平等概況調查」，其中事業單位回收效樣本 3114 份、受僱者 6901 份（女性 4801 份及男性 2100 份）。

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