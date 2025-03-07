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台積電要在台灣增設11條產線 侯友宜：新北市早就在爭取

2025/03/07 11:45

新北市長侯友宜表示，台積電有意增設新產線，新北市旪就在爭取。（記者翁聿煌攝）新北市長侯友宜表示，台積電有意增設新產線，新北市旪就在爭取。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜7日赴三峽老街周邊視察人本交通改善成果，被問到台積電董事長魏哲家表示除了要在美國擴大投資，也說在台灣這邊要增設11條產線，新北市有無爭取設廠，侯友宜表示，早就跟台積電有所接觸，也提供一些比較適合投資地點供台積電參考。

侯友宜指出，新北市有優越的AI產業環境，一半以上的關鍵廠商都在新北市，所以如果台積電進來，結合關鍵廠商，就可以形成AI聚落，同時他也要提醒中央，國家絕對不能缺電，一缺電任何的廠商都不願意投資，國家保證不缺電，地方政府提供適當土地，積極跟台積電，甚至跟其他要來新北市的廠商密切合作。

媒體問侯友宜，對於財政部日前針對財政收支劃分法中央統籌分配稅款分配指標，邀地方政府首長對談的看法，侯友宜表示，財劃法談了廿多年，甚至地方的政府首長升為中央當首長，也都沒有一直把它改變過。

統籌分配稅款是地方發展最重要的資源，財劃法不修正，地方要發展，那每一次都仰賴中央，他之前一直呼籲行政院提出版本，做好權責相當、公式指標做好分配，但是中央沒有提，如今財劃法正就已經過了，現在行政院又提出覆議。

侯友宜表，如果在短期內沒辦法解決，先求有再求好，如果能夠把好也納進來，權責相當而且儘速地完成，希望能夠讓資源真正分配到地方，但是前提是，不要再等了啦，今年的財劃法一定要順利完成，趕快把地方所欠缺的資源分配到地方來，這才是最重要的。

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